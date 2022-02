ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இப்படி சந்தோஷப்பட்டு.. ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் ஷேர் பண்ண அட்டகாசமான போட்டோ!

சென்னை: அரபிக் குத்து பாட்டுக்கு செம ஸ்டெப்புகளை போட்டுள்ள ஜானி மஸ்டருடன் இணைந்து ஆல்பம் பாடல் ஒன்றை இயக்கி வருகிறார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்.

நடிகர் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இருவரும் கடந்த ஜனவரி 17ம் தேதி ஒருவரை ஒருவர் பிரிவதாக அறிவித்தது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான 3, கெளதம் கார்த்திக் நடிப்பில் வெளியான வை ராஜா வை உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் மீண்டும் டைரக்ஷனில் தனது கவனத்தை திருப்பி உள்ளார்.

பாக்யராஜ் சார், நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? -வாட்ஸ்ஆப்பில் கேள்வி எழுப்பிய உறுப்பினர்!

English summary

Aishwarya Rajinikanth shares BTS photo and captioned, “The joy in handling one of these beauties after years ….the picture talks for itself ! Mixed emotions to be back at work …day one was well done #vishnucinematographer The #janimaster pprernaarora and my four awesome singers! Can’t thank you all enough Anirudh”.