நடிகர் பிரசாந்த்தின் சின்ன பாட்டி தான் ஜெயந்தி… அட இத்தனை நாள் இது தெரியாம போச்சே!

சென்னை : மறைந்த பழம் பெரும் நடிகை ஜெயந்தி, நடிகர் பிரசாந்த்தின் சின்ன பாட்டி என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

மூத்த நடிகை ஜெயந்தி இன்று காலை உடல் நலக்குறைவால் காலமானார் அவருக்கு வயது 76.

இவர் தமிழ்,தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி என கிட்டத்தட்ட 500க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

veteran Kannada actress Jayanthi died in her sleep at her residenc. The actress, 76, was ill for a long time. Having worked in over 500 films in five languages. actress Jayanthi is the grandmother of actor Prashanth.