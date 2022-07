டிரெண்டிங்கை தெறிக்கவிடும் தி லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்ஸ் சீரிஸ் புதிய டீசர்.. எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: உலகளவில் ரசிகர்களை கவர்ந்த தி லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்ஸ் படத்தின் புதிய சீரிஸான தி ரிங்ஸ் ஆஃப் பவர் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் விரைவில் வெளியாக போகிறது.

அதன் அட்டகாசமான 2வது டீசர் வெளியாகி உலகளவில் டிரெண்டிங்கை தெறிக்கவிட்டு வருகிறது.

மாயாஜாலங்கள் நிறைந்த உலகில் நடக்கும் சண்டைக் காட்சிகளை பார்ப்பதற்கே ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் இந்த வெப்சீரிஸ்க்காக தவமாய் தவம் கிடந்து வருகின்றனர்.

