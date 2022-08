கொச்சி சென்ற கோப்ரா படக்குழு… தரமான சம்பவம் செய்த மலையாள ரசிகர்கள்… மிரண்டுப் போன சியான் விக்ரம்!

கொச்சி: விக்ரம் நடித்துள்ள 'கோப்ரா' திரைப்படம் வரும் 31ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள கோப்ரா படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சிக்காக கொச்சி சென்ற கோப்ரா படக்குழுவினருக்கு, மலையாள ரசிகர்கள் சிறப்பான சம்பவம் செய்துள்ளனர்.

ரிலீஸாகும் முன்னரே மன்னிப்புக் கேட்ட கோப்ரா இயக்குநர்: ரசிகர்களை கூல் செய்த அஜய் ஞானமுத்து

English summary

Vikram starrer Cobra will hit the theaters on coming 31st. So that the film crew including Vikram went to Kochi for the Cobra promotion. Then the Malayalam fans gave them an enthusiastic welcome.