எனக்கும், வனிதாவுக்கும் திருமணம் ஆவதெல்லாம் ஆண்டவன் கையில்தான் உள்ளது.. ஓபனா பேசிய பவர் ஸ்டார்!

சென்னை: தனக்கும் வனிதாவுக்கும் திருமணம் நடப்பதெல்லாம் ஆண்டவன் கையில்தான் உள்ளது.

நடிகை வனிதா விஜயகுமார் சினிமாவில் 20 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார்.

மீண்டும் இணையும் வலிமை கூட்டணி? விஜய்யின் பீஸ்ட் அப்டேட்.. இன்றைய டாப் 5 பீட்ஸில்!

அனல்காற்று, அந்தகன், 2கே அழகானது காதல், சிவப்பு மனிதர்கள், வாசுவின் கர்ப்பிணிகள், கொடூரன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

8 மாத சிறுமிக்கு.. இதயத்தில் பெரிய பிரச்சினை.. அவசர ஆபரேஷனுக்கு கொஞ்சம் உதவுங்களேன்

English summary

Power Star Srinivasan says The marriage of me and Vanitha is in the hands of the god. Power Star said this in the movie press meet.