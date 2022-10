நடிகர் ரகுமானுக்காக காத்திருந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்... தனது பண்பை வெளிப்படுத்தி வாழ்த்திய தருணம்

சென்னை: சமீபத்தில் வெளிவந்து திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் ரகுமான் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

அவருடைய கதாபாத்திரத்தை வைத்துதான் நந்தினியும் பெரிய பழுவேட்டரையரும் அருண் மொழி வர்மனுக்கு எதிராக திட்டம் தீட்டுவார்கள்.

இந்நிலையில் நடிகர் ரகுமான் இந்தப் படம் குறித்து கொடுத்துள்ள பேட்டியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களைப் பற்றி பெருமையாக பேசியுள்ளார்.

ஏ.ஆர்.ரகுமான் தான் என்னை அந்தப் படத்தை சவாலாக எடுத்துக் கொண்டு நடிக்கச் சொன்னார்... நடிகர் ரகுமான்

English summary

Actor Rahman played an important role in Ponniyin's Selvan, which was released recently and is running successfully in theatres. Based on his character only, Nandini and Periya Paluvetaraiyar will plan against Arun Mozhi Varman.