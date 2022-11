வில்லன் நடிகரிடமே வில்லத்தனம் காட்டிய நேபாளி வேலைக்காரன்..200 சவரன் நகை கொள்ளையில் துப்பு துலங்கியது

சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள நடிகர் ஆர்.கேவின் வீட்டில் 200 சவரன் நகை, ரூ.3 லட்சம் கொள்ளை அடிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் துப்பு துலங்கியது.

நடிகர் ஆர்.கே.வின் மனைவியை கத்தியை காட்டி மிரட்டி கட்டிபோட்டு 200 சவரன் நகை 3 லட்சம் பணம் கொள்ளை.

நேபாளி வேலைக்காரன் திட்டம் போட்டு கும்பலுடன் கொள்ளை நடத்தியது அம்பலம். தனிப்படை கொள்ளையர்களை தேடுகிறது.

English summary

200 soveriegn of jewelery and Rs 3 lakh were stolen from actor RK's house in Nantambakkam, Chennai. Actor RK's wife was threatened and tied up with a knife and robbed of 200 soveriegn jewels worth 3 lakhs. The Nepali servant had planned a robbery with a gang, it was revealed. Looking for private robbers.