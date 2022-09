ராமராஜனை விமான நிலையத்தில் விரட்டிப்பிடித்த கமல்ஹாசன் கேட்ட கேள்வி..ராதாரவி சொன்ன சுவாரஸ்ய கதை

சென்னை: நடிகர் ராமராஜன் இரண்டாவது இன்னிங்க்சை தொடங்கும் விதமாக சாமானியன் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ராமராஜன் நடித்த கரகாட்டக்காரன் படம் வந்த நேரம் விமான நிலையத்தில் ராமராஜனை விரட்டிப்பிடித்து ஒரு கேள்வி கேட்டாராம் கமல் அதை ராதாரவி சுவைப்பட தெரிவித்தார்.

ரஜினி, கமலுக்கு போட்டியாக தமிழ் திரையுலகில் கொடி கட்டி பறந்தவர் ராமராஜன் இடையில் விபத்து, அரசியல் ஈடுபாடு என திரையுலகில் ஒதுக்கப்பட்டார்.

English summary

Actor Ramarajan is acting in Samanian to start the second innings. Kamal chased Ramarajan at the airport and asked him a question when the movie Karagatakkaran starring Ramarajan came out, Radharavi said. Ramarajan, who flew the flag in the Tamil film industry as a rival to Rajini and Kamal, was sidelined in the film industry due to an accident and political involvement.