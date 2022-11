ஸ்பீல் பர்க்-ன் ‘தி டெர்மினல்” படத்தின் நிஜ ஹீரோ மரணம்..18 ஆண்டுகள் விமான நிலையத்தில் கைதி வாழ்க்கை

டாம் ஹேங்க் நடித்து ஸ்பீல் பர்க் இயக்கிய புகழ்பெற்ற படமான தி டெர்மினல் படத்தின் நிஜ நாயகன் பாரீஸ் விமான நிலையத்தில் நேற்று உயிரிழந்தார்.

பாஸ்போர்ட் விசா ஆவணங்கள் இல்லாமல் வரும் ஐரோப்பிய நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் நியுயார்க் விமான நிலையத்தில் சிக்கி வெளியே அனுப்ப அனுமதி மறுக்கப்படும் கதைதான் தி டெர்மினல்.

இந்தப்படத்தில் குடியுரிமை ஆவணங்கள் இல்லாமல், நியூயார்க் செல்ல மறுக்கப்படும் ஹீரோ விமான நிலையத்திலேயே வசிப்பார். அதில் நடக்கும் சுவாரஸ்யங்களே கதை.

English summary

The real-life hero of Tom Hanks' and Spielburg's hit movie The Terminal died due to cardiach arrest saturday at a Paris airport. The Terminal is the story of a European who arrives without passport and visa documents, gets stuck at New York airport and is refused entry. In this film, the hero, who is denied entry to New York without citizenship documents, lives at the airport. The interesting things that happen in it are the story.