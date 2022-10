கேஜிஎஃப் ஹீரோ யாஷ்க்கு கதை ரெடி… லோகேஷ் கனகராஜின் மாஸ்டர் ப்ளான்… இதுவும் லோகி யுனிவர்ஸா?

சென்னை: நான்கே படங்களில் இந்திய சினிமாவின் மோஸ்ட் வாண்டட் இயக்குநராக மாறிவிட்டார் லோகேஷ் கனகராஜ்.

விக்ரம் மெகா வெற்றியை தொடர்ந்து விரைவில் விஜய் நடிக்கும் தளபதி 67 படத்தை இயக்கவுள்ளார்.

இதனையடுத்து கைதி செகண்ட பார்ட், விக்ரம் 2 என அடுத்தடுத்து படங்கள் இருக்க, இப்போது புதிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

இத்தனை வருடங்கள்.. அத்தனை கனவுகள்.. திரையுலகில் 32 ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்த நடிகர் விக்ரம்!

English summary

Lokesh Kanagaraj will direct Vijay starrer Thalapathy 67. Following this, Karthi starrer Kaithi second part will direct by Lokesh Kanagaraj. In this case, it has been reported that soon Lokesh will direct a film starring KGF hero Yash.