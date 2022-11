ஜெய்பீம் மணிகண்டனின் வித்தியாசமான படம்.. இதுகூட மனுசனுக்கு பிரச்சினைத்தானா?.. கமல் ஸ்டைலில் போகிறாரே

சென்னை: நடிகர், திரைக்கதையாசிரியர், இயக்குநர் என பன்முக கலைஞராக தமிழ் சினிமாவிற்கு நம்பிக்கை கொடுத்து வருபவர் மணிகண்டன்.

பீட்சா 2 வில்லா படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமான மணிகண்டன், ஜெய் பீம் படத்தில் தனது அட்டகாசமான நடிப்பால் அனைவரையும் மிரள வைத்தார்.

இந்நிலையில், மணிகண்டன் நடித்துள்ள புதிய படத்தில், அவர் வித்தியாசமான கேரக்டரில் வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Manikandan is famous for acting in films like Vikram Vedha, Kaala, Sillu Karupatti, and Jai Bhim. He is currently acting in a comedy film. The shooting of the yet-to-be-titled film has been completed, the team said.