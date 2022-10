துணிவு பட ஷூட்டிங்கை பார்க்க அலைமோதிய மக்கள்..முகமூடியுடன் இருப்பது அஜித்தா?ஏமாந்த ரசிகர்கள்!

சென்னை : அஜித்குமார் நடிக்கும் துணிவு பட ஷூட்டிங்கை பார்க்க அண்ணாசாலையில்ஏராளமான ரசிகர்கள் திரண்டனர்.

நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படத்திற்கு பிறகு நடிகர் அஜித்குமார் 3வது முறையாக ஹெச்.வினோத்துடன் கைகோத்துள்ளார். இப்படத்திற்கு துணிவு என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் அஜித்திற்கு ஜோடியாக மலையாள நடிகை மஞ்சு வாரியர் நடித்து வருகிறார். அவரைத் தவிர சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் கலக்கிய ஜான் கொக்கென், வீரா, யோகிபாபு, மகாநதி சங்கர் போன்ற பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

English summary

Thunivu is Ajith's 61st film. Directed by H. Vinoth, the film stars manju warrier opposite actor Ajith. The shooting of Thunivu is going on in front of the lic building in Annasalai,