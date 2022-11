உள்ள போனால் லவ் வரும்னு சொன்னேன்… ராபர்ட் கேட்கவில்லை… சொன்னது யாருன்னு தெரியுமா?

சென்னை: கடந்த 9ம் தேதி தொடங்கிய பிக் பாஸ் 6வது சீசன் நிகழ்ச்சி பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் அசல் கோளாறு - நிவாஷினி காதல் கதை முடிவுக்கு வந்த நிலையில், தற்போது ராபர்ட் மாஸ்டர் - ரச்சிதா இருவரும் ஜோடியாக வலம் வருகின்றனர்.

ராபர்ட் மாஸ்டர், ரச்சிதா இருவரையும் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களே கலாய்த்து வரும் நிலையை தினமும் பார்க்கமுடிகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் குழந்தையாக மாறிய கமல்… இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியுமா?

English summary

Robert Master and Rachita are getting closer in Bigg Boss Season 6. In this case, Vanitha has spoken about this and has said that she warned Robert Master that love will come if he enters the Bigg Boss house. This video of Vanita talking about Robert Master and Rachita is going viral.