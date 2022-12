அவதார் 2 தமிழில் வெளியாவதில் திடீர் சிக்கல்… அதிருப்தியில் ஹாலிவுட் ரசிகர்கள்!

சென்னை: 2009ம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் வெளியான அவதார் திரைப்படம் மிகப்பெரிய சாதனை படைத்தது.

வசூலில் மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்கர் உட்பட ஏராளமான சர்வதேச திரைப்பட விருதுகளையும் வென்றிருந்தது.

இந்நிலையில் அவதார் இரண்டாம் பாகம் டிசம்பர் 16ம் தேதி வெளியாக இருந்த நிலையில், தற்போது புதிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

அவதார் பட ரிலீஸ் பற்றி ஜேம்ஸ் கேமரூன் போட்ட அதிரடி ட்வீட்.. ரசிகர்களுக்கு விஷுவல் ட்ரீட் உறுதி!

English summary

James Cameron Directed Avatar second part will release on December 16. In this case, There is a problem with the release of the movie Avatar: The Way of Water in Tamil Nadu.