டிவி நிகழ்ச்சியில் நீங்களான்னு கிண்டல் செய்தார்கள்..அது எனக்கு மிகப்பெரிய ப்ரமோஷன் ஆனது..கமல் பேச்சு

விக்ரம் 100 வது நாள் விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. அதில் கமல்ஹாசன் பேசியபோது பல சம்பவங்களை குறிப்பிட்டார்.

தனது படத்துக்கு மிகப்பெரிய ப்ரமோஷன் பிக்பாஸ் மூலம் கிடைத்தது என கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார்.

சின்னத்திரைக்கு ஏன் போகிறீர்கள் என என்னை கேட்டார்கள், ஆனால் அது எனக்கு மிகப்பெரிய ப்ரமோஷனாக அமைந்தது என்று கமல் பேசினார்.

Vikram 100th-day celebration was celebrated yesterday. When Kamal Haasan spoke, he mentioned many incidents. Kamal Haasan said that he got the biggest promotion for his film from Bigg Boss. They asked me why I am going to the small screen, but Kamal said that it became the biggest promotion for me.