ரசிகர்களை எச்சரித்த திருச்சிற்றம்பலம் பட இயக்குநர்... நன்றி சொன்ன தனுஷ்... திடீர் பரபரப்பு

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியான 'திருச்சிற்றம்பலம்' திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

மித்ரன் ஆர் ஜவஹர் இயக்கிய இந்தப் படத்தில் தனுஷுடன் பாரதிராஜா, பிரகாஷ்ராஜ், நித்யா மேனன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், திருச்சிற்றம்பலம் இயக்குநர் மித்ரன் ஆர் ஜவஹரின் டிவிட்டர் பதிவு வைரலாகி வருகிறது.

அதேபோல், நடிகர் தனுஷும் நன்றி சொல்லி பதிவிட்டுள்ள டிவிட்டர் போஸ்ட் ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

English summary

Dhanush starrer Thiruchitrambalam was a huge hit. Mitran R Jawahar, the director of this film, has given a warning to the fans on his Twitter. In it, he has asked not to believe the scams that are being done using his name. At the same time, Dhanush thanked Forbes magazine for praising him.