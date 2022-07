இந்த டைரக்டரின் காலம் தமிழ் சினிமாவின் பொற்காலம்...அடித்துச் சொல்லும் கலைப்புலி எஸ்.தாணு

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவர் கலைப்புலி எஸ்.தாணு. டாப் 10 தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாணு தனது வி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் முலம் பல ஹிட் படங்களை தயாரித்துள்ளார்.

1985 ம் ஆண்டு யார் என்ற படத்தின் முலம் தயாரிப்பாளராக அறிமுகமானார். கிழக்கு சீமையிலே, விஐபி, கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன், ஆளவந்தான், காக்க காக்க, மாயாவி, சச்சின், தெறி, கபாலி, துப்பாக்கி, அசுரன் உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களை தயாரித்துள்ளார்.

எஸ்.பி.முத்துராமன் துவங்கி பாரதிராஜா, செல்வராகவன், அட்லீ, ஏ.ஆர்.முருகதாஸ், வெற்றிமாறன், மாரி செல்வராஜ் உள்ளிட்ட பல டைரக்டர்களுடன் பணியாற்றி உள்ளார். பல படங்களை விநியோகம் செய்துள்ளார். தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் வாடிவாசல், வெல்வராகவன் இயக்கும் நானே வருவேன் படங்களை தயாரித்து வருகிறார்.

English summary

In his recent interview, Producer Kalaipuli S.Thanu said that he was very sure that the story he heard was the one written for Thalaivar is extraordinary. Saw in some news that script has a grand historical portion. Hope it happens.