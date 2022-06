ஜெயிலர் படத்தின் கதை இது தான்... லீக்கான செம ஹாட் தகவல்

சென்னை : ரஜினி நடிக்க உள்ள ஜெயிலர் படத்தின் முழு கதையும் இணையத்தில் லீக்காகி விட்டதால் படக்குழுவினரும், ரசிகர்களும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

அண்ணாத்த படத்தை தொடர்ந்து ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை இயக்க போவது யார் என்ற கேள்விக்கு பல இளம் டைரக்டர்களின் பெயர்கள் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அந்த பட்டியலில் இடம்பெறாத, யாரும் எதிர்பார்க்காத நெல்சன் திலீப்குமாருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது.

பிப்ரவரி மாதம், தலைவர் 169 படத்தை தாங்கள் தான் தயாரிக்க போவதாக சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்தது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார் என்றும் அறிவித்தது. நெல்சன் இயக்கிய பீஸ்ட் படத்தையும் சன் பிக்சர்ஸ் தான் தயாரித்தது.

தீபிகா நல்லா இருக்காங்க.. படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்படவில்லை.. எல்லாமே வதந்தி.. தயாரிப்பாளர் விளக்கம்!

English summary

According to latest reports, Rajini's Jailer film shooting is being planned to begin in August. A group of gangsters plan a jailbreak. Rajinkanth playing an experienced jailer who stops the jailbreak. Shiv Rajkumar, Aishwarya Rai, Ramya Krishnan, Priyanka arul mohan to play a vital role.