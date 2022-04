மீண்டும் கைகோர்க்கும் முருகதாஸ்–சன் பிக்சர்ஸ் கூட்டணி...ஹீரோ யாரு தெரியும் ?

சென்னை : டைரக்டர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இயக்க போகும் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்க உள்ளது. இந்த படத்தில் ஹீரோ யார் என்பது பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

ரட்சகன் படத்தில் அசிஸ்டென்ட் டைரக்டராக தனது சினிமா பயணத்தை துவக்கியவர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். பிறகு எஸ்.ஜே.சூர்யா இயக்கிய குஷி படத்தில் அசிஸ்டென்டாக பணியாற்றினார். நான்கு ஆண்டுகளாக அசிஸ்டென்ட் டைரக்டராக இருந்த முருகதாஸ், 2001 ம் ஆண்டு அஜித்தை வைத்து தீனா படத்தை இயக்கி, இயக்குனராக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார்.

According to sources, A.R.Murugadoss - Sun pictures movies confirmed. This time Murugadoss to direct actor Vikram for the first time. Sun pictures-Vikram combo also joined for the first. Sun pictures decided to produce Ajith movie in future.