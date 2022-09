போன மாசம் வரை நண்பர்களுடன் ஜாலி டூர் அடித்த தூரிகை கபிலன்.. திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்டது ஏன்?

சென்னை: கவிஞர் கபிலனின் மகள் தூரிகை கபிலன் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வெறும் 27 வயதான தூரிகை கபிலன் திடீரென இப்படியொரு சோக முடிவை எடுத்ததன் காரணம் என்ன என போலீஸார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த மாதம் வரை தனது தோழிகளுடன் சுற்றுலா எல்லாம் சென்று சந்தோஷமாக இருந்து வந்த தூரிகை திடீரென இப்படியொரு முடிவை எடுத்தது ஏன் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தான் ஒரு Rare ஆன பொண்ணு என அவரே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் Rareism என்கிற சைன் போர்டுக்கு கீழ் நின்று போஸ் கொடுத்துள்ளார். மேலும், அதற்கு கேப்ஷனாக "When being RARE becomes your NORMAL! Brand ambassador - RAREISM" என பதிவிட்டுள்ளார். ஏகப்பட்ட மீடியா வேலைகளை துணிச்சலாக செய்து வந்த தூரிகை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு அப்படி என்ன நேர்ந்தது என்பது புரியாத புதிராகவே உள்ளது.

English summary

Thoorigai Kabilan went for Vaalpaarai tour last month with her friends photos and videos are filled in her instagram page. Netizens asks so many doubts about her sudden death.