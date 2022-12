ப்பா.. நீச்சல் குளத்தில் தூள் கிளப்பிய துணிவு நடிகர்.. மனைவிக்கு என்னம்மா கிஸ் கொடுக்குறாரு!

சென்னை: பாகுபலி, கேஜிஎஃப், சார்பட்டா பரம்பரை உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து மிரட்டி வரும் நடிகர் ஜான் கொக்கன் தனது மனைவி விஜே பூஜா ராமசந்திரன் உடன் நீச்சல் குளத்தில் முத்த மழை பொழிந்து இருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஆர்யா நடிப்பில் வெளியான சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் வேம்புலியாக நடித்து மிரட்டிய நடிகர் ஜான் கொக்கன் துணிவு படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தனது மனைவியுடன் நீச்சல் குளத்தில் முத்தக் குளியல் போட்டுள்ள வீடியோவை ஷேர் செய்துள்ளார்.

English summary

Thunivu Actor John Kokken hugs and kisses his wife Pooja Ramachandran video out now and trending in social media. They both kissing each other in a swimming pool stuns their fans very much.