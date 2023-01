சிஎம் ஆசையில தான் ஹீரோக்கள் சுத்திட்டு இருக்காங்க.. துணிவு படத்தில் நடித்த மோகனசுந்தரம் சாடல்!

சென்னை: துணிவு படத்தில் மைபா எனும் பத்திரிகையாளர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் மோகனசுந்தரம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்திற்காக பேசிய பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளன.

பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராஜா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பட்டிமன்றத்தில் மோகனசுந்தரம், பாரதி பாஸ்கர், ஆனந்தி, மெர்வின் மற்றும் விஜய் டிவி மகேஷ் உள்ளிட்ட பலர் பேச்சாளர்களாக களமிறங்கினர்.

சினிமாவின் வெற்றிக்கு காரணம் ஹீரோவா? இயக்குநரா? என்கிற தலைப்பில் இந்த பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.

Thunivu Box Office Collections Day 6: பொங்கல் விடுமுறையை வேட்டை ஆடிய அஜித்.. துணிவு வசூல் இவ்வளவா?

English summary

Thunivu actor Mohana Sundaram says few heroes still tries to turn CM soon in a recent Pongal festival Pattimandram at Netflix stirs fight between Ajith and Vijay fans. Ajith fans trolled he indirectly attacks Vijay after shared the video.