Thunivu Box office worldwide: 200 கோடி கிளப்பில் இணையும் துணிவு... அஜித்தின் தரமான சம்பவம்

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் கடந்த வாரம் 11ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியானது.

அஜித் - ஹெச் வினோத் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக இணைந்த இந்தத் திரைப்படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விஜய்யின் வாரிசு படத்துக்கு எதிராக களமிறங்கிய துணிவு, பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

பொங்கல் விடுமுறையும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதால் துணிவு படத்தின் முதல் வாரம் பாக்ஸ் ஆபிஸ் தகவல்களை இப்போது பார்க்கலாம்.

English summary

Ajith's Thunivu was released in theaters on the 11th. It is reported that the film got a good opening on the Pongal release. In this case, Ajith's Thunivu entered in 200 crore box office club worldwide.