Thunivu Box office worldwide: ரியல் பொங்கல் ஆரம்பம்... வசூலில் விஸ்வரூபமெடுத்த துணிவு

சென்னை: அஜித், மஞ்சு வாரியர், சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள துணிவு கடந்த வாரம் 11ம் தேதி வெளியானது.

முதல் நாளில் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்த துணிவு திரைப்படம், பொங்கல் விடுமுறையை முன்னிட்டு மீண்டும் வசூலில் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

வசூலில் 100 கோடியை கடந்த துணிவு படத்தின் டிக்கெட் புக்கிங், மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதனால் இந்த வரமும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல கலெக்‌ஷன் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Ajith's Thunivu was released in theaters on the 11th. It is reported that the film got a good opening on the Pongal release. And has collected a total of 110 crores gross worldwide.