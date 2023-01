எதிர்பார்ப்புகளை குறைக்கத்தான் போராட வேண்டியிருக்கு.. ரசிகர்கள் ஈகோவை விளாசிய துணிவு பட இயக்குநர்!

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு படத்தை இயக்கி உள்ள இயக்குநர் ஹெச். வினோத் பொறுப்புணர்வுடன் ஒரு படத்தை எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த மார்க்கெட் போட்டி மற்றும் ரசிகர்கள் ஈகோ ஒரு படத்தை என்ன செய்கிறது என்பது குறித்து விரிவாக பேட்டி அளித்து பல விஷயங்களுக்கு பதில் கொடுத்துள்ளது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படம் போல இன்னொரு படமாக வலிமை மாறிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே அந்த படத்தில் என்கவுன்டர் காட்சிகளை தவிர்த்து இருந்தோம் என பேசிய ஹெச். வினோத் இப்போதெல்லாம் எதிர்பார்ப்புகளை குறைக்கத்தான் போராட வேண்டியிருக்கு என பளிச்சென பேசி ரசிகர்களின் சமூக வலைதள சண்டைகள் பற்றிய விளக்கத்தையும் கொடுத்துள்ளார்.

ரசிகர்களின் ஈகோ கிளாஷ் தான் சமீப காலமாக பல படங்களை தோல்வி படங்களாக மாற்றுகின்றன என்றும் ஹெச். வினோத் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

English summary

Thunivu Director H Vinoth says nowadays we try to less the over hype and fans ego before the movie release. That is the main reason for many good films turned to be flopped one in this industry.