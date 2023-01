Thunivu Box office worldwide: அசராத அஜித்... பாக்ஸ் ஆபிஸில் 100 கோடியை நெருங்கிய துணிவு

சென்னை: அஜித் நடிப்பில் ரசிகர்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய துணிவு திரைப்படம் 11ம் தேதி வெளியானது.

அதே 11ம் தேதியில் விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படமும் ரிலீஸானதால் பாக்ஸ் ஆபிஸில் பயங்கரமான போட்டி காணப்படுகிறது.

இரண்டு திரைப்படங்களுமே கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ள நிலையில், துணிவு பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலெக்‌ஷன் குறித்து தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

உலகம் முழுவதும் வெளியான துணிவு திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 100 கோடியை நெருங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Ajith's Thunivu was released in theaters on the 11th. It is reported that the film got a good opening on the Pongal release. And has collected a total of 91 crores gross worldwide.