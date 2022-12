நன்றி சொல்வதற்காக ஹெலிகாப்டரில் இருந்து குதித்த டாம் குரூஸ்... அதிர்ச்சியில் ஹாலிவுட் ரசிகர்கள்!

கேப் டவுன்: ஹாலிவுட்டில் டாம் குரூஸ் நடித்த டாப் கன்: மேவ்ரிக் திரைப்படம் கடந்த மே மாதம் 27ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

டாம் குரூஸின் ஆக்சன் ட்ரீட்டாக வெளியான இந்தப் படம் ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்நிலையில், டாப் கன்: மேவ்ரிக் பட வெற்றிக்காக ரசிகர்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காக டாம் குரூஸ் செய்த செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விண்வெளியில் ஷூட்டிங்.. முழுதாய் தயாரான டாம் க்ரூஸ்.. ஸ்பேஸ் வாக் செய்யவும் பக்கா பிளான்!

English summary

Tom Cruise’s latest film Top Gun Maverick is finally releasing on OTT in India. This film will be released on December 26 on Amazon Prime Video. In this case, Tom Cruise jumps from a helicopter to thank fans for the success of 'Top Gun: Maverick'