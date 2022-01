தரமான கதை...மக்களை பேச வைத்த 2021 ம் ஆண்டின் சிறந்த டாப் 10 தமிழ் படங்கள்

சென்னை : 2021 ம் ஆண்டில் தரமான கதை, நல்ல பொழுதுபோக்கு, மக்களின் மனங்களை கவர்ந்து பேச வைத்த டாப் 10 தமிழ் படங்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஓடிடி மற்றும் தியேட்டரில் வெளியிடப்பட்டு, பெரிய வரவேற்பை பெற்ற படங்கள் மற்றும் அவைகள் பெற்ற ரேட்டிங் சதவீதங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலான படங்கள் ஓடிடி.,யில் வெளியிடப்பட்டவையாகும்.

Top 10 best tamil movies based on quality of story content and solid entertainer are listed out. Suriya's Jaibheem is in the top position with 72 percentage rating.