விஜய்யின் சினிமா வாழ்க்கையை திருப்பிப்போட்ட டாப் 5 படங்கள் எது தெரியுமா ?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவை தாண்டியும் உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் தமிழ் ஹீரோக்களில் விஜய்யும் ஒருவர். தமிழ் சினிமாவில் அதிகம சம்பளம் வாங்கும் நடிகரும் இவர் தான்.

Thalapathy Vijay | தொடர் வெற்றியில் முன்னணியில் Vijay... *Kollywood | Filmibeat Tamil

விஜய்யின் 48 வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர். விஜய் நடிக்கு படக்குழுவினரும் ஸ்பெஷல் அப்டேட்களை வெளியிட்டு, இந்த நாளை இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆக்கி வருகின்றனர்.

விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தளபதி 66 படக்குழு இதுவரை இரண்டு போஸ்டர்களை வெளியிட்டுள்ளது. தளபதி 66 படத்திற்கு வாரிசு என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளது. இந்த சமயத்தில் விஜய்யின் சினிமா வாழ்க்கையில் மிகப் பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்த டாப் 5 படங்களை பற்றி விஜய்யின் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாக இங்கே பார்க்கலாம்.

ராஜா, ரஹ்மான், யுவன், அனிருத் இசையில் விஜய் பாடிய பாடல்கள்

English summary

Today Vijay celebrates his birthday. He is the one of the top heroes in south indian film industry.Here we discussed about top 5 turning point movies in Vijay's acting career.