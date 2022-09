குந்தவையும் நந்தினியும் ஐ போனில் செல்ஃபி... ட்ரெண்டாகும் த்ரிஷா, ஐஸ்வர்யா ராய் போட்டோ

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராயும் த்ரிஷாவும் முக்கியமான பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

பொன்னியின் செல்வனில் த்ரிஷா குந்தவையாகவும், ஐஸ்வர்யா ராய் நந்தினி கேரக்டரிலும் நடித்துள்ளனர்.

நந்தினி, குந்தவை லுக்கில், ஐஸ்வர்யா ராயும் த்ரிஷாவும் எடுத்துக்கொண்ட செல்ஃபி சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

“விக்ரம் நடிக்குறத பார்த்து என்னோட வசனத்த மறந்துட்டேன்”: பொன்னியின் செல்வன் கதை சொன்ன விக்ரம்பிரபு

English summary

Mani Ratnam directing Ponniyin Selvan film will hit the theaters on the 30th. Fans are expecting this movie. Meanwhile, a photo of Trisha and Aishwarya Rai taking a selfie on the sets of Ponniyin Selvan is going viral.