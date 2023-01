தளபதி 67ல் த்ரிஷா.. இப்படி சல்லி சல்லியா நொறுக்கிட்டீங்களே.. லீக்கான லிஸ்டால் பறக்கும் மீம்ஸ்!

சென்னை: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தளபதி 67 படத்தை செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டூடியோஸ் பேனரில் இயக்கப் போவதாக அறிவித்த நிலையில், அதிரடியாக படகுழுவினர் ஸ்ரீநகருக்கு விமானம் மூலம் பறந்து சென்றுள்ளனர்.

ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் படக்குழு மொத்தமும் ஷூட்டிங்கிற்காக செல்லும் ஒட்டுமொத்த லிஸ்ட்டே லீக்கான நிலையில், விஜய் ரசிகர்கள் மீம் போட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இப்படி பிப்ரவரி 1 முதல் 3 வரை அப்டேட் கொடுக்க வச்சிருந்த எல்லா விஷயத்தையும் லீக் பண்ணிட்டீங்களே என கலாய்த்து வருகின்றனர்.

மீண்டும் ட்விட்டரில் இணைந்த இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்.. முதல் ட்வீட்டே கெத்தா இருக்கே!

English summary

Trisha joins Thalapathy 67 details leaked in social media and fans flooded with memes and shares Trisha and Vijay at airport video and photos taken at airport trending in Twitter and other social media.