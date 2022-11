பொன்னியின் செல்வன் சக்சஸ் மீட்டுக்கு வராத த்ரிஷா… காரணம் தெரிந்ததும் பதறிய ரசிகர்கள்… அட பாவமே...

சென்னை: லைகா தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் லால் சலாம் திரைப்படத்தின் பூஜை நேற்று நடைபெற்றது.

லால் சலாம் பட பூஜையின் போதே மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் சக்சஸ் மீட்டும் நடந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மணிரத்னம், கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, பார்த்திபன் ஆகியோர் பங்கேற்ற நிலையில் த்ரிஷா கலந்துகொள்ளவில்லை.

சம்பளம் அதிகம் கேட்ட அனிருத்... தட்டி உட்கார வைத்த லைகா... சீனில் வந்த ஏஆர் ரஹ்மான்…

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan film was made a huge hit in theatres. The success meet of this film was held yesterday. It has been reported that actress Trisha did not participate in this event due to a leg fracture.