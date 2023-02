14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய்யுடன் ஜோடி சேரும் த்ரிஷா.. அடுத்த ரவுண்ட் தளபதி 67 அப்டேட் ஸ்டார்ட்!

சென்னை: விஜய் ரசிகர்கள் அப்டேட் கேட்டு கஷ்டப்படவோ, கஷ்டப்படுத்தவோ கூடாது என்பதில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் உறுதியாக உள்ளது.

தளபதி 67 படத்தில் இணைந்துள்ள நடிகர்கள் பற்றிய அறிவிப்பு நேற்று வரிசையாக வெளியான நிலையில், த்ரிஷாவின் அறிவிப்பு எங்கே காணோம் என கடுப்பான ரசிகர்களுக்கு நடிகர் விஜய் உடன் கில்லி, திருப்பாச்சி, ஆதி மற்றும் குருவி படங்களில் த்ரிஷா இணைந்து நடித்திருந்த காட்சிகளின் தொகுப்புடன் அதிகாரப்பூர்வ ஆன்போர்ட் அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

14 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் விஜய்யுடன் ஜோடி சேர்ந்துள்ளார் நடிகர் த்ரிஷா என அந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

