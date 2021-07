வேகமாக கார் ஓட்டிய யாஷிகா...பலியான தோழியின் பின்னணி...பரபரப்பை கிளப்பிய வீடியோ

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக பங்கேற்று பிரபலமான யாஷிகா ஆனந்த், சினிமாவில் சிறிய ரோல்களில் நடித்து வந்தார். தற்போது எஸ்.ஜே.சூர்யா நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஹீரோவாக நடிக்கும் கடமையை செய் படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் நடந்து வருகிறது.

பழம் பெரும் நடிகை ஜெயந்தி காலமானார்.. உடல்நலக்குறைவால் உயிர் பிரிந்தது.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி!

இந்நிலையில் ஜுலை 24 ம் தேதியன்று இரவு 11.30 மணியளவில் நடிகை யாஷிகா, நண்பர்கள் சிலருடன் சென்ற கார் விபத்திற்குள்ளானது. இதில் யாஷிகா மற்றும் இரண்டு நண்பர்கள் படுகாயம் அடைந்தனர். யாஷிகாவின் நெருங்கிய தோழியான பவானி என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.

English summary

Police investigating the Story behind Yshika's accident. background of the deceased yashika's close friend Bhavani and video which was taken before the accident also leaked.