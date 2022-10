15 வயது சிறுமி கொலை வழக்கு.. மரண தண்டனை கைதி எஸ்கேப்.. கண்டுபிடிக்க உதவிய டிவி நிகழ்ச்சி!

திருவனந்தபுரம்: கேட்க ஏதோ ஒரு கிரைம் சினிமா கதை போலத்தான் இருக்கு. ஆனால், கேரளா சிறையில் இருந்து தப்பித்த மரண தண்டனை கைதி ஒருவர் சமீபத்தில் கர்நாடகாவில் சிக்கி உள்ளார். அதுவும் ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியால் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?

ஆம், நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். அப்படியொரு சம்பவம் ஒட்டுமொத்த கேரள போலீஸையும் பரபரப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

15 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலையும் செய்துவிட்டு அவரது தங்க நகையை திருடிச் சென்ற ஒரு கொடூரனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், எஸ்கேப் ஆகி உள்ளான்.

English summary

TV show helps Kerala police nab death sentenced convict who escaped from the jail during COVID times. Malayalam channel Mathrubhumi crime show 'Most Wanted' recently talks about the escape convict and a man who saw the news identified the convict in Karnataka and informed the police.