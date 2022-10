சூர்யாவை திடீரென சந்தித்த கேஜிஎஃப் ஹீரோ யாஷ்… ரோலக்ஸ் – ராக்கி பாய் கூட்டணிய பார்க்க ரெடியா?

பெங்களூரு: தமிழில் டாப் ஹீரோவான சூர்யா தற்போது 'சூர்யா 42' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

சிறுத்தை சிவா இயக்கும் சூர்யா 42 படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு கோவாவில் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் பெங்களூரு சென்றிருந்த சூர்யாவை கேஜிஎஃப் ஹீரோ யாஷ் நேரில் சந்தித்தார்.

சூர்யா 42 படத்துல நிறைய சர்ப்பிரைஸ் காத்திருக்கு..தேவிஸ்ரீ பிரசாத் சொன்னது இதுதான்!

English summary

KGF hero Yash met Kollywood actor Suriya in person. A photo taken together by the two is going viral on social media. In this case, a question has arisen among the fans about whether Suriya and Yash will act together in a new film.