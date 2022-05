நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தின் உண்மையான ஹீரோயின் இவர் தான்...உதயநிதி சொன்ன செம தகவல்

சென்னை : நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தின் உண்மையான ஹீரோயின் யார் என்பது பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல் ஒன்றை அந்த படத்தின் ஹீரோவான உதயநிதி ஸ்டாலினே கலகலப்பாக பகிர்ந்துள்ளார். இந்த தகவல் அனைவரையும் ரசிக்க வைத்துள்ளது.

டைரக்டர் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில், உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹீரோவாக நடித்துள்ள படம் நெஞ்சுக்கு நீதி. இந்த படத்த போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார். 2019 ம் ஆண்டு இந்தியில் ரிலீசான பிளாக் பஸ்டர் படமான ஆர்டிகிள் 15 படத்தின் தமிழ் ரீமேக் தான் நெஞ்சுக்கு நீதி.

During Nenjuku Needhi audio and trailer launch, Udhayanidhi Stalin told that Suresh Chakravarthy was the real heroine in this movie. Because he and Myilsamy were travel with me still the end of the film.