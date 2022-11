இன்னும் கதையே ரெடியாகல… கமல் - மணிரத்னம் படம் Take Off ஆகுமா? உதயநிதி கொடுத்த அப்டேட்

சென்னை: கமல்ஹாசன் தற்போது ஷங்கர் இயக்கத்தில் இந்தியன் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து கமல் நடிக்கவுள்ள அவரது 234வது படத்தை மணிரத்னம் இயக்கவுள்ளார்.

கமல் - மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவாகும் படம் குறித்து உதயநிதி முக்கியமான அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளார்.

எப்பவுமே நான் நல்லவனா இருக்க மாட்டேன்...ஹவுஸ்மேட்ஸிடம் சாட்டையை சுழற்றிய கமல்!

English summary

Mani Ratnam will direct Kamal's 234th film, the official announcement has been released. Produced by Rajkamal, Madras Talkies, and Red Giant, this film will release in 2024. AR Rahman is composing the music for this film. In this case, Udhayanidhi has given an update on the film story.