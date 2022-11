எங்கம்மா கேட்ட கேள்வி.. நானும் அப்பாவும் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம்.. உதயநிதி செம ஓப்பன்!

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து பல பெரிய படங்களை ரிலீஸ் செய்து வரும் கேள்வி தொடங்கி சமீபத்தில் வெளியான லவ் டுடே படம் வரை ஏகப்பட்ட கேள்விகளுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் பட்டு பட்டென பதில் அளித்திருப்பது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி, நண்பேன்டா படங்களில் சந்தானத்துடன் எந்தளவுக்கு காமெடியாக நடித்தாரோ இப்பவும் அப்படியே படு கேஷுவலாக உதயநிதி ஸ்டாலின் பதில் அளித்திருப்பதை பார்த்த ரசிகர்கள் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

ஆர்யாவின் கேப்டன் படம் எப்படி இருந்தது என்பது குறித்தும் செம ஓப்பனாக பேசியுள்ளார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

English summary

Udhayanidhi Stalin shares a sweet incident after watching Love Toda movie with his family. His mom asked him to change phones but, he and his dad MK Stalin told a big No for that.