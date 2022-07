காலம் கடந்தும் ஆச்சரியத்தை அள்ளி தரும் சிவாஜி வாழ்க்கையின் அறியப்படாத நிகழ்வுகள்

சென்னை : நடிகர் திலகம் என அனைவராலும் கொண்டாடப்படும் சிவாஜி கணேசனை தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு காலத்தால் அழிக்க முடியாத நிலையான இடத்தை பிடித்தவர் சிவாஜி.

50 ஆண்டு கால திரைப்பயணத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் கிட்டதட்ட 300 படங்களில் நடித்தவர் சிவாஜி. இதில் தமிழில் மட்டும் 250 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்தவர்.

நடிப்பின் இலக்கணமாக திகழ்ந்த சிவாஜி கணேசன் 2001 ம் ஆண்டு ஜுலை 21 ம் தேதி காலமானார். அவர் மறைந்து 21 ஆண்டுகள் ஆனாலும் இப்போது வரை நடிப்பு என்று சொன்னாலே சிவாஜி தான் நினைவிற்கு வருவார். அவரது வாழ்க்கையில் நடந்த பலரும் அறியாத, இப்போது நினைத்தாலும் ஆச்சரியம் தரும் விஷயங்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

