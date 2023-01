விபச்சாரத்தை தமிழ்நாட்டில் சட்டமாக்க வேண்டும்.. V3 பட இயக்குநர் அமுதவாணன் பரபரப்பு பேச்சு!

சென்னை: நடிகை வரலக்‌ஷ்மி சரத்குமார் நடிப்பில் வெளியாகி உள்ள V3 படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் அமுதவாணன் தமிழ்நாட்டில் விபச்சாரத்தை சட்டமாக்க வேண்டும் என பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

யசோதா படத்தில் நெகட்டிவ் ரோலில் நடித்து மிரட்டிய நடிகை வரலக்‌ஷ்மி இந்த வி3 படத்தில் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சிவகாமி எனும் ரோலில் நடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் ரெட் லைட் ஏரியா இல்லாததால் அதிகமான பாலியல் பலாத்காரங்கள் நடப்பதாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை இயக்குநர் அமுதவாணன் முன் வைத்துள்ளார்.

English summary

V3 Movie Director Amudhavanan wants Prostitution will legalized in Tamil Nadu stirs controversy after his recent press meet speech trending in social media. Varlakshmi Sarathkumar, Esther Anil and Aadukalam Naren done the lead roles in the latest release movie V3.