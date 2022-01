வாகு மசானுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு...அழகு தமிழில் வாழ்த்திய வைரமுத்து

சென்னை : கவிஞர் வைரமுத்துவின் பிரம்மாண்ட முயற்சியாக நாட்டுபடு தேறல் உருவாகி வருகிறது. இதில் இசையமைப்பாளர் வாகு மசானுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கொடுத்து, அழகு தமிழில் வாழ்த்தி உள்ளார் வைரமுத்து.

100 இசையமைப்பாளர்கள், 100 இயக்குனர்கள், 100 பாடகர்களுடன் வைரமுத்துவின் 100 பாடல்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி வாரத்திற்கு ஒரு பாடல் வீதம் நாட்படு தேறல் பாடல்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Vairamuthu give another chance to vaahu masan for composing music for another song in naatpadu theraal. Vairamuthu shared this information in social media and wished her in beautidul words.