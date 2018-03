 »   »  வைகைப்புயல் ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. இம்சை அரசன் 24ம் புலிகேசி பஞ்சாயத்து ஓவர்!

கோலிவுட் தகவல்களை சுடச்சுட படிக்க

English summary

The clash between the producer Shankar and actor Vadivelu has come to an end in 'Imsai arasan 24m Pulikesi' issue. Actor Vadivelu to act in the film 'Imsai arasan 24m Pulikesi' in Simbudevan's direction.