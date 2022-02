வைரமுத்து கவிதை சொல்வார் தெரியும்...இவ்வளவு அழகா கதையும் சொல்றாரே

சென்னை : ஆஸ்கர் விருதிற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஆங்கில படத்தின் கதையை அழகு தமிழில், தனக்கே உரிய கவிதை நயத்துடன் சொல்லி இருக்கிறார் கவிப்பேரரசு கவிஞர் வைரமுத்து. இதனை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

2022 ம் ஆண்டின் ஆஸ்கர் விருதிற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட படங்களின் இறுதிப் பட்டியல் நேற்று மாலை வெளியிடப்பட்டது. மொத்தம் 23 பிரிவுகளின் கீழ் இந்த விருது பரிந்துரைகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் மற்ற பிரிவுகளின் கீழ் தலா ஐந்து பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையில், சிறந்த படத்திற்கான பிரிவில் மட்டும் 10 படங்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தன.

English summary

Oscar award 2022 nomination list was announced yesterday. In this list Don't look up movie was nominated under best film category. Lyricist Vairamuthu today refered this movie for his fans and defined the movie story in twitter. Fans appreciated this.