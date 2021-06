வலிமை படத்தின் சூப்பர் அப்டேட்.. தல அஜித் ரோல் குறித்த ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்திய நடிகை!

சென்னை: வலிமை படத்தில் தல அஜித்தின் ரோல் குறித்த சூப்பரான சுவாரஸ்யமான தகவலை அந்த படத்தில் நடித்து வரும் நடிகை ஒருவர் அம்பலப்படுத்தி உள்ளார்.

வலிமை பட டைட்டிலை தவிர அதிகாரப்பூர்வமாக எந்தவொரு அப்டேட்டையும் இதுவரை படக்குழு வெளியிடவில்லை.

ஆனால், அந்த படத்தை பற்றிய பல அப்டேட்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமூக வலைதளங்களில் கசிந்து தல ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தி வருகின்றன.

English summary

Actress Sangeetha reavealed a super secret about Thala Ajith's character in Valimai movie. She in her recent instagram live interaction, told that Ajith had performed in a new avatar in this movie.