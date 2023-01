Varisu vs Thunivu Memes: ரெண்டுல எது ரொம்ப மொக்கை.. இப்போ போட்டியே அதுதான்.. ரசிகர்கள் பரிதாபங்கள்!

சென்னை: கடந்த ஆண்டு பீஸ்ட் மற்றும் வலிமை படங்களை கொடுத்த பின்னரும் அடுத்த படத்தில் விஜய் மற்றும் அஜித் ஏமாற்ற மாட்டார்கள் என நினைத்து முதல் நாள் 3 ஆயிரம் ஆனால் கூட பரவாயில்லை என முதல் ஷோவே பார்க்க வேண்டும் என நினைத்த ரசிகர்களுக்கு இருவரும் நல்லா வச்சு செய்து விட்டனர் என நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டுள்ள ட்ரோல் மீம்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

லவ் டுடே போன்ற வெறும் 5 கோடி ரூபாயில் எடுக்கப்படும் படங்களே ரசிகர்களை கவர்ந்து வரும் நிலையில், விஜய் மற்றும் அஜித் படங்கள் 100 முதல் 200 கோடி ரூபாய் வரை பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டும் ரசிகர்களை என்டர்டெயின் செய்ய முடியாமல் சொதப்புவது ஏன் என்கிற கேள்வி தான் எழுந்துள்ளது.

அஜித் ரசிகர் பரத்குமாரின் உயிரே FDFS கொண்டாட்ட மிகுதியில் போய் விட்டதே, இனிமேலாவது திருந்துவார்களா? என்று பார்த்தால் லோகேஷ் கனகராஜிடமும் விக்னேஷ் சிவனிடமும் அப்டேட் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டனர் என ரசிகர்கள் பரிதாபங்கள் மீம்ஸ் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

வலிமை தோல்விக்கு அப்டேட் கொடுத்தது தான் காரணம்.. துணிவு கதை ட்ரெய்லரிலேயே இருக்கு - ஹெச். வினோத்!

English summary

Varisu vs Thunivu Memes trending in social media after both the movies getting mixed reviews. Netizens slams fans for getting mad over their actors is their weekness in social media.