வருணின் மிரட்டலான ஜோஸ்வா டிரைலர்...பிக்பாஸ் மேடையில் வெளியிட்ட கமல் !

சென்னை : நடிகர் வருண் பிரபல தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேசனின் உறவினர் ஆவார். வருண், பிக்பாஸ் போட்டியில் கலந்து கொள்ள வருவதற்கு முன் ஜோஸ்வா என்ற படத்தில் நடித்தார். இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடந்து வருகிறது.

கெளதம் மேனன் எழுதி, இயக்கி உள்ள ஜோஸ்வா இமை போல் காக்க படத்தை ஐசரி கணேசனின் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்துள்ளது. வருண், ராஹேல் லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு கார்த்திக் இசையமைத்துள்ளார். கிருஷ்ணா, யோகி பாபு, மன்சூர் அலி கான், திவ்யதர்ஷினி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ளனர்.

English summary

In bigg boss 5 today episode Varun starred Joushva movie trailer launched in bigg boss by Kamal. producer isary ganeshan and hero varun are also presented on the stage. fans and housemates appreciate varun's mass action sequences.