தொடங்கியது வெங்கட் பிரபுவின் வேட்டை… நாக சைதன்யா நடிக்கும் கஸ்டடி… மிரட்டும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்!

சென்னை: தெலுங்கு முன்னணி நடிகர் நாக சைதன்யா இன்று தனது 36வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

நாக சைதன்யாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திரை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் வாழ்த்துக் கூறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் நாக சைதன்யா நடிக்கும் படத்தின் டைட்டில், ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

வெங்கட் பிரபுவுடன் கூட்டணி… வில்லன் அவதாரம்… நாக சைதன்யாவுடன் மோத காத்திருக்கும் ஜீவா!

English summary

Venkat Prabhu is directing Naga Chaitanya's 22nd film. The shooting of this film is going on in Hyderabad. The team released the title and first look of the film on the occasion of Naga Chaitanya's birthday. Accordingly, NC22 has been titled as Custody.