என்னோடது தான் பெஸ்ட்.. அண்ணன் வெங்கட் பிரபுவிடம் போட்டிக்கு சென்ற பிரேம்ஜி.. என்ன மேட்டர் தெரியுமா?

சென்னை: வலிமை படத்தின் ரிலீஸ் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்ட சோகத்தில் இருந்த அஜித் ரசிகர்களை கொஞ்சம் கூலாக்கலாமே என நடிகர் அஜித் மற்றும் விஜய் உடன் மங்காத்தா ஷூட்டிங்கின் போது எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு ஷேர் செய்துள்ளார்.

உடனடியாக போட்டிக்கு அவரது தம்பியும் நடிகருமான வெங்கட் பிரபு இன்னொரு புகைப்படத்தை பதிவிட்டு இணையத்தை தெறிக்க விட்டுள்ளார்.

வெறும் 3 லட்சம் தானா...பெட்டி கொண்டு வந்தவர் சம்பளத்தை விட குறைவா இருக்கே

குடும்பத்திற்குள்ளே இப்படியொரு போட்டியா என ரசிகர்கள் ஆச்சர்யப்பட்டு கமெண்ட்டுகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Maanaadu director Venkat Prabhu shares Vijay and Ajith 11 years old epic photo in his twitter, but Premji shares his photo with them and scores more.