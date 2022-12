விஷ்ணு விஷால் பட நடிகர் ஹரி வைரவன் காலமானார்… திரையுலகினர், ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

சென்னை: சுசிந்திரன் இயக்கத்தில் 2009ம் ஆண்டு வெளியான வெண்ணிலா கபடி குழு படத்தில் காமெடி நடிகராக அறிமுகமானவர் ஹரி வைரவன்.

வெண்ணிலா கபடி குழு படத்தைத் தொடர்ந்து குள்ளநரி கூட்டம், நான் மகான் அல்ல போன்ற படங்களிலும் காமெடி கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக சர்க்கரை வியாதி, இதய நோய், இரண்டு சிறுநீரகங்களும் செயலிழப்பு போன்றவைகளால் அவதிப்பட்டு வந்தார் ஹரி வைரவன்.

Selfish-ஆ இருக்கார்… Political Game ஆடுறார்… டிவிட்டரில் ட்ரெண்ட் ஆகும் பூமர் விக்ரமன்…

English summary

Hari Vairavan is famous for acting in the films Vennila Kabadi Kuzhu, and Naan Mahaan Alla. In this case, Hari Vairavan passed away early today due to ill health. Following this, celebrities and fans are mourning his death.